ФОТО | Пропавший в Ласнамяэ Павел до сих пор не найден. Ему может грозить опасность

Последний раз Павла видели 17.04 в 14.00, когда он уехал из Ласнамяэ. После этого он ездил на разных видах общественного транспорта, а в 16:51 сел на трамвай номер 1 в Кадриорге. Дальнейший его маршрут неизвестен.

Полиция проверила различные места, где мог бы находиться Павел, но поиски не увенчались успехом. Есть основания полагать, что его жизни и здоровью угрожает опасность.

Приметы: рост 190 см, волосы темные, плотное телосложение. Может быть одет в темную куртку, синие джинсы, на голове шапка черного цвета. Мужчине нравится ездить в общественном транспорте.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Павла, сообщить об этом по номеру телефона 112.