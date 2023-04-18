Его жизни и здоровью угрожает опасность: полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ мужчину

Павла видели в районе улицы Паэ, домой после этого он не вернулся, по телефону он недоступен.

Полиция проверила различные места, где мог бы находиться Павел,но поиски не увенчались успехом. Есть основания полагать, что его жизни и здоровью угрожает опасность.

Приметы: рост 190 см, волосы темные, плотное телосложение. Может быть одет в темную куртку, синие джинсы, на голове шапка черного цвета. Мужчине нравится ездить в общественном транспорте.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Павла, сообщить об этом по номеру телефона 112.