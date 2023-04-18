18.04.2023, 19:26
СЕЙЧАС на Delfi TV | Плей-офф ЧЭ по баскетболу: Страсти накаляются. Смогут ли баскетболисты Кейла сравнять счет в серии?
Во второй игре четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу Paf клуб из Кейла встретится дома с Тартуским университетом.
Первый матч трехматчевой серии выиграл Тартуский университет дома со счетом 65:60, но матч стал предметом для обсуждения и по внеигровым причинам – после словесной перепалки между игроками, начавшейся на последних секундах, а в конце матча произошла потасовка, в которой участвовали Марцис Витолс и Матей Радунич со стороны Кейла, Йитауриус Гордон и Донтариус Джеймс из Тарту.