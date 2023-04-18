СЕЙЧАС на Delfi TV | Плей-офф ЧЭ по баскетболу: Страсти накаляются. Смогут ли баскетболисты Кейла сравнять счет в серии?

Первый матч трехматчевой серии выиграл Тартуский университет дома со счетом 65:60, но матч стал предметом для обсуждения и по внеигровым причинам – после словесной перепалки между игроками, начавшейся на последних секундах, а в конце матча произошла потасовка, в которой участвовали Марцис Витолс и Матей Радунич со стороны Кейла, Йитауриус Гордон и Донтариус Джеймс из Тарту.

Комментарий защитника „Кейла“ Марциса Витолса перед игрой: „Команда чувствует себя хорошо — мы показали отличный характер в первой игре и подойдем ко второй игре с таким же боевым настроем. Эта серия также начинает становиться немного личной, так как в первой игре на площадке были небольшие перепалки. Это просто показывает, насколько сильно команды действительно хотят победить. Если болельщики хотят увидеть, как две команды борются за каждый мяч, приглашаем вас на игру“.