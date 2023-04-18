ФОТО | Легенда НБА Гэри Пэйтон и трофей впервые прибыли в Эстонию

Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, играл в НБА с 1990 по 2007 год и провел большую часть своей карьеры в команде Seattle Supersonics, с которой дошел до финала лиги в 1996 году, где играл против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон был выбран лучшим защитником НБА, а из-за агрессивного стиля игры получил прозвище The Glove или „Перчатка“.

На совместной пресс-конференции НБА с OlyBet, официальным партнером лиги по спортивным ставкам, знаменитый защитник Гэри Пэйтон сказал, что ему особенно приятно впервые оказаться в Эстонии. „Как представитель НБА, я могу выбирать, в какие страны ехать, и я благодарен за то, что по работе оказался в такой ​​замечательной стране, как Эстония, где я могу впервые встретиться с местными фанатами баскетбола и сделать НБА для них ещё ближе“, — прокомментировал Пэйтон.

По словам Кори Пламмера, генерального директора Olympic Entertainment Group и OlyBet, для него большая честь встретиться с Гэри Пэйтоном. „Гэри, несомненно, является одной из самых больших спортивных легенд в мире. За свою карьеру он добился всего возможного в лиге, а также принес золото своей стране. Мы счастливы, что благодаря сотрудничеству с НБА компания OlyBet смогла привезти его и Кубок Ларри О'Брайена впервые в Эстонию. Желание OlyBet – всегда дарить местным любителям спорта уникальные впечатления, например, встречи со всемирно известными спортсменами“, – добавил Пламмер.

Гэри Пэйтон девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА, а в 2006 году также выиграл чемпионат с командой Miami Heat. Пэйтон, выигравший олимпийское золото в составе сборной США в 1996 и 2000 годах, за свою карьеру в НБА за игру в среднем набирал 16,3 очка, делал 6,7 передачи и 1,8 перехвата.