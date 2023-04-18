ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (419-й день) | Глава ГУР заявил, что украинские войска войдут в Крым весной

Один человек погиб, девять получили ранения в результате российского обстрела центра Херсона, сообщила Херсонская областная государственная администрация. Согласно сообщению, утром российская артиллерия ударила „прицельно по центральному рынку“ Херсона, повреждены торговые павильоны.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам после встречи министров иностранных дел „Большой семерки“ в Японии, что страны G7 намерены сообща работать над тем, чтобы другие государства не помогали России в ее войне против Украины. Министры „Большой семерки“ пообещали жесткие меры против таких стран.

Президент РФ посетил оккупированные территории на юге и востоке Украины. Это уже вторая поездка Путина в захваченные регионы соседней страны.

Польша представила предложение о новом пакете санкций против России за развязывание войны против Украины, передает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом, представленным в Еврокомиссию ранее в апреле. Предложение Варшавы предусматривает прекращение импорта российской нефти по северному участку трубопровода „Дружба“, идущему в Германию, а также импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ.

США резко опровергли обвинения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в затягивании войны в Украине. „В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглянув на факты“, - заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, комментарии Лулы о войне в Украине „глубоко проблематичны“. Накануне бразильский лидер заявил, что „Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны“. Он потребовал, чтобы они „сели за стол переговоров и сказали „хватит“. „Верю, что мы добьемся большого успеха“ с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Украинские войска войдут в Крым весной. Такой прогноз сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому радио NV. Он не сообщил дальнейших деталей, однако отметил, что у ВСУ „все идет по графику“. Как сказал Буданов, украинской разведке известно имя снятого на видео российского военного, предположительно казнившего украинского пленного, отрезав ему голову. „Кто он - мы знаем“, - сказал он, отметив, что не может сообщить сведений об исполнителе преступления, в частности о том, где он сейчас находится.

В Луганской области в результате авиаудара по селу Новоегоровка погибли трое мирных жителей, один человек ранен. Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор. По его словам, удар был нанесен днем ранее, в понедельник, по частному дому, в котором находились люди.

Вооруженные силы Украины отразили 70 атак российских войск на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Указывается, что за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 41 авиационный удар, 57 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру, среди мирного населения есть раненые. В сообщении подчеркивается, что вероятность ракетных и авиационных ударов по территории Украины остается высокой.

Российские войска в районе Северска нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщает российское информагентство РИА „Новости“ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки „Юг“ Ивана Бигму. Кроме того, бомбардировочная авиация РФ нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка, а в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, на Авдеевском и Марьинском направлениях, крупнокалиберная артиллерия ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, заявил Бигма.

Организаторы шествия „Бессмертного полка“ отказались от его проведения в городах России в День Победы, 9 мая. Как пояснила „Интерфаксу“ пресс-секретарь движения Ольга Байбулова, „традиционный формат“ акции решено расширить и чтить память героев Великой Отечественной войны „в течение всего дня“.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетил передовые позиции ВСУ - сегодня он побывал в Авдеевке Донецкой области, сообщила пресс-служба офиса президента. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой „Донецк“, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

В настоящее время пропавшими без вести в результате военных действий считаются около семи тысяч жителей Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, обычно, согласно статистике, около 60-65 процентов из пропавших без вести находятся в плену, а остальные - погибли. „Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные“, - приводит слова Котенко агентство УНИАН.

Минобороны РФ утверждает, что российские „штурмовые отряды“ при поддержке ВДВ и подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки взяли под свой контроль еще три квартала Бахмута - в северной, центральной и южной частях города. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что были поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки Донецкой области. По его утверждению, за сутки на этом направлении убиты 290 украинских военных, уничтожены одна БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО „Град“, артиллерийская система М777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В Сумской области в результате артобстрела села Речки со стороны России погибла 83-летняя женщина, сообщает офис генерального прокурора Украины. „Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством“, - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной 18 апреля новой сводке бюро Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны в Украине погибли 8534 мирных жителя и 14370 получили ранения. Больше трех четвертей погибших мирных жителей - 6634 - приходится на территории, контролируемые законными властями Украины. На оккупированных Россией территориях погибли 1900 мирных жителей. В предыдущей сводке неделю назад ООН сообщала о 8490 погибших мирных жителях. В каждой сводке эксперты ООН подчеркивают, что на деле погибших гражданских может быть намного больше, поскольку у них нет доступа к достоверной информации о жертвах в таких, например, местах, как Мариуполь, где, по заявлениям украинских властей, в ходе штурма города россиянами могли погибнуть более двадцати тысяч его жителей.

Египет в начале марта отказался от секретного плана поставок Москве ракет для РСЗО после переговоров с высокопоставленными чиновниками США; вместо этого Каир одобрил продажу Соединенным Штатам артиллерийских снарядов калибром 152-мм и 155-мм для поставки в Украину. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утечку пяти секретных документов, опубликованных в интернете военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой. Издание называет это изменение планов египетского президента Абделя Фатаха ас-Сиси дипломатической победой Вашингтона.

Швейцария не будет разрешать реэкспорт своего оружия в Украину От Швейцарии нельзя требовать, чтобы она нарушала собственные законы. Таков был ответ президента страны Алена Берсе на вопрос о том, не может ли Швейцария разрешить реэкспортировать свое оружие в Украину. Выступая на совместной пресс-конференции в Берлине с Олафом Шольцем, Берсе напомнил, что его страна строго придерживается принципа нейтралитета, избранного еще в 1815 году. Согласно этому принципу, закрепленному на законодательном уровне, Швейцария не может прямо или через третьи страны поставлять оружие воюющим державам.

В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В вечерней оперативной сводке указывается, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на которых украинские защитники отразили около 30 атак. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб. По данным украинского командования, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удар по ЗРК противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект.