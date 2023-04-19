Крупнейшая авиакатастрофа на территории Эстонии. Самолет врезался в заводскую трубу и рухнул на поле, выживших не было

Аэродром в Тапа давно не действует, но в годы советской оккупации там располагалась крупная авиабаза, в т. ч. штаб 81-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Весной 1977 года в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы размещенные там истребители Су-9 на время перебазировали в Пярну. После первого захода 14 летчиков и 2 техника 19 апреля на транспортном самолете Ан-24Т возвращались в Тапа. Но вернуться в расположение части им было не суждено.

Официальные результаты расследования не были обнародованы, но, по-видимому, к трагедии привело сочетание экстремальных погодных условий и человеческого фактора. Хотя стояла уже вторая половина апреля и, как и в этом году, уже миновала Пасха, над Северной Эстонией разразилась настоящая снежная буря. В нее-то и угодил злополучный военно-транспортный борт. Из-за ошибки экипажа самолет пошел на посадку значительно ниже стандартной траектории снижения (так называемой глиссады). При этом он попал в мощный снежный заряд, но вместо того, чтобы пойти на второй круг, командир решил завершить посадку. Тут и случилась катастрофа: Ан-24Т задел крылом трубу спиртзавода в деревне Моэ.

Директор предприятия Арво Антропов, который в это время как раз возвращался на рабочее место с обеда, позднее вспоминал, как увидел подозрительно низко летящий самолет. Он зацепил 32-метровую трубу заводской котельной, пролетел несколько сот метров и рухнул носом в землю на соседнем поле. Почти никто из сотрудников спиртзавода не пострадал (лишь один рабочий получил травмы при падении отвалившегося крыла), но из 21 человека, находившегося на борту (5 членов экипажа и 16 пассажиров) не выжил никто.