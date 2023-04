Назван лучший эстонский продукт питания 2023 года

Помимо лучшего продукта питания года Союз пищевой промышленности объявил еще трех обладателей золотых знаков: экологический нефильтрованный яблочный сок Aura (AS A. Le Coq) был удостоен звания „Лучшего безалкогольного напитка Эстонии 2023 года“; титул „Лучший алкогольный напиток“ достался джину Grafter's Wild Forest Gin (AS Liviko); а звание „Продукт с наилучшей добавленной ценностью“ – безлактозному йогурту с персиком и чиа Alma Vita+ (Valio Eesti AS).