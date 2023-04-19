ФОТО | „Он уже стал обугливаться“. Отважный мужчина вбежал в горящий дом и спас двух человек

Работающий строителем Кристен Труйя в понедельник вечером, когда часы уже показывали девять, ехал вместе со своей подругой домой. Случайно остановился на автобусной остановке в селе Пангоди (волость Камбья, Тартумаа). Внезапно к ним подбежал местный тракторист, сообщивший о пожаре в жилом доме неподалеку. Он стал звонить спасателям, в то время, как Труйя поспешил вместе с подругой к дому, в окнах которого виднелось пламя.