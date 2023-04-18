СЕГОДНЯ | Плей-офф ЛЧ: „Наполи“ и „Челси“ попытаются совершить камбэк и выйти в полуфинал

„Милан“ в первом матче одержал победу со счетом 1:0, но в Лиге чемпионов отменили правило выездного гола, а это означат, что любая победа „Наполи“ в один мяч переведет игру в дополнительное время. Пикантности матчу добавляет и тот факт, что „Наполи“ лидирует в чемпионате Италии с 75 очками, а „Милан“ с 53 очками занимает четвертое место, но при этом в нынешнем сезоне „Милан“ дважды обыграл „Наполи“. Помимо победы в Лиге чемпионов, „Милан“ одержал уверенную победу со счетом 4:0 в национальном чемпионате, в начале апреля.

Главный тренер „Наполи“ Лучано Спаллетти признал, что это придаст матчу свой оттенок. „Понятно, что, когда команды встречались друг с другом дважды за последние несколько недель, вы должны вдаваться в подробности при подготовке“, — сказал он. „В начале сезона у нас была новая схема и новое видение футбола, но мы должны адаптироваться и быть готовыми к игровым ситуациям, таким как контратаки, где „Милан“ особенно опасен. У „Милана“ есть движение и техника. Их вратарь также играет как полевой игрок и на это нужно обратить внимание“.

По словам главного тренера, „Наполи“ он доволен только продвижением вперед. „Красивая игра была бы очень слабым утешением. Мы должны действовать так же, как в первом матче четвертьфинала, где мы проиграли с небольшим перевесом, но в плане игры мы ни о чем не жалеем. Жду аналогичного спектакля. Мы должны играть качественно, интенсивно и находить свободное место на поле. Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать“, — заявил он.

Главный тренер „Милана“ Стефан Пиоли дал отдых почти всем основным игрокам в матче чемпионата на выходных, когда его подопечные сыграли вничью 1:1 с „Болоньей“.