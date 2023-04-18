СЕГОДНЯ | Плей-офф ЛЧ: „Наполи“ и „Челси“ попытаются совершить камбэк и выйти в полуфинал
Сегодня состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Лондонский „Челси“ примет дома „Реал“, а „Наполи“ дома сыграет с „Миланом“.
„Милан“ в первом матче одержал победу со счетом 1:0, но в Лиге чемпионов отменили правило выездного гола, а это означат, что любая победа „Наполи“ в один мяч переведет игру в дополнительное время. Пикантности матчу добавляет и тот факт, что „Наполи“ лидирует в чемпионате Италии с 75 очками, а „Милан“ с 53 очками занимает четвертое место, но при этом в нынешнем сезоне „Милан“ дважды обыграл „Наполи“. Помимо победы в Лиге чемпионов, „Милан“ одержал уверенную победу со счетом 4:0 в национальном чемпионате, в начале апреля.
Главный тренер „Наполи“ Лучано Спаллетти признал, что это придаст матчу свой оттенок. „Понятно, что, когда команды встречались друг с другом дважды за последние несколько недель, вы должны вдаваться в подробности при подготовке“, — сказал он. „В начале сезона у нас была новая схема и новое видение футбола, но мы должны адаптироваться и быть готовыми к игровым ситуациям, таким как контратаки, где „Милан“ особенно опасен. У „Милана“ есть движение и техника. Их вратарь также играет как полевой игрок и на это нужно обратить внимание“.
По словам главного тренера, „Наполи“ он доволен только продвижением вперед. „Красивая игра была бы очень слабым утешением. Мы должны действовать так же, как в первом матче четвертьфинала, где мы проиграли с небольшим перевесом, но в плане игры мы ни о чем не жалеем. Жду аналогичного спектакля. Мы должны играть качественно, интенсивно и находить свободное место на поле. Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать“, — заявил он.
Главный тренер „Милана“ Стефан Пиоли дал отдых почти всем основным игрокам в матче чемпионата на выходных, когда его подопечные сыграли вничью 1:1 с „Болоньей“.
„Это будет уже третья встреча за последние несколько дней. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. У „Наполи“ сильная и физически мощная команда. Но у нас свой стиль игры. Мы должны проанализировать предыдущие матчи с „Наполи“ и четко понимать, где нужно прибавить, а где — притормозить“.
На бумаге вторая игра тоже могла бы гарантировать интригу, ведь лондонский „Челси“, проигравший первый матч „Реалу“ со счетом 0:2, мог бы покусать испанцев дома. Конечно, ситуация у „Челси“ в сухом остатке достаточно плохая, потому что, помимо поражения от „Реала“, они без побед в пяти матчах подряд в чемпионате Англии.
Главный тренер „Челси“ Фрэнк Лэмпард оценил шансы своей команды пройти „Реал“ в 1/4 финала Лиги чемпионов.
„В футболе возможно всё. „Челси“ заслужил право играть в четвертьфинале, у нас сильная команда. Мы понимаем, насколько хорош „Реал“, мы понимаем, что их уровень очень высок. Тем не менее, всегда есть шанс сотворить историю“, - сказал Лэмпард на пресс-конференции.
„Реал“ уверенно выиграл в первом матче со счетом 2:0, но Анчелотти предупреждает, что самоуспокоенность совершенно недопустима.
„Это сложный момент для „Челси“. Думаю, завтрашний матч может стать отличной возможностью для них преобразить свою ситуацию. Мы осознаем это, мы учитываем это. Мы постараемся сыграть в свой лучший футбол“.
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