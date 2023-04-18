Плей-офф ЛЧ: „Реал“ и „Милан“ вышли в полуфинал Лиги чемпионов

„Наполи “- „Милан“ 1:1 (1:2 по сумме двух встреч)

„Наполи“ всеми силами пытался отыграть один пропущенный в гостях мяч, но безуспешно. В результате чего ближе всего к голу оказался „Милан“, но на 22-й минуте Оливье Жиру не реализовал пенальти.

В конце первого тайма „Милан“ все таки вышел вперед. Рафаэл Леау совершил мощный, сольный забег, обыграв трех игроков „Наполи“ и вовремя протолкнул мяч на Жиру, который вообще без сопротивления отправил мяч в ворота.

Во втором тайме преимуществом владели футболисты „Наполи“, которые на 82-й минуте заработали пенальти, но в этот раз уже Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый удар. На последних минутах матча неаполитанцы все таки смогли сравнять счет, благодаря голу Виктора Осимхена, но ничьей 1:1 оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

„Челси“ - „Реал“ 0:2 (0:4 по сумме двух встреч)

В первом тайме „Челси“ ни в чём не уступал именитым гостям. К перерыву счёт легко мог быть в пользу хозяев.

Второй тайм „Челси“ начали с опасного момента, но удар заблокировал защитник „Реала“.

Ну а дальше сработало старое футбольное правило: „не забиваешь ты, забивают тебе“. На 58-й минуте матча „Реал“ открыл счёт. Родриго без сопротивления пробил с вратарской линии. „Реал“ спокойно доигрывал матч и на 80-й минуте все тот же Родриго оформил дубль в ворота „Челси“ и установил окончательный счет в матче.

„Реал“ в полуфинале сыграет с победителем пары „Манчестер Сити“/«Бавария“.



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