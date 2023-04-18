Известный эстонский производитель соков обанкротился

Банкротный управляющий Largo Юри Труутс пояснил, что требования к компании превышают два миллиона евро. Крупнейшим кредитором является Фонд развития сельской жизни, который выделяет компаниям как субсидии, так и кредиты.

По словам Труутса, единственным активом Ларго является производственное здание в Вильяндимаа – его стоимость оценивается в 300 000 евро. В то же время Трууст подчеркивает, что пока не ясно, сколько будет стоить производственное здание в сельской местности вместе с инвентарем, и сколько потенциальных покупателей им заинтересуется.