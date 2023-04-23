ПОДКАСТ | Криптовалюта и Binance для чайников: что это такое и как торговать цифровыми деньгами
В подкасте RusDelfi мы обсудили рынок криптовалюты, плюсы и минусы инвестирования в крипту и биржу Binance. Cлушайте передачу!
О криптовалюте знают многие, но не все понимают, зачем она и как ее использовать. Вдобавок набирает популярность криптобиржа Binance, где легко можно покупать криптовалюту, затем продавать по выгодней цене. Менеджер по развитию Binance странах Балтии Полина Бротье поделилась информацией о возможностях заработка на платформе, подводных камнях системы и новых разработках.
Журналист „Деловых ведомостей“, ведущий подкаста „Вкус биржи“ Ярослав Тавген попытался объяснить, какое место в обществе занимает криптовалюта, как работает система блокчейн и как государства будут регулировать новый рынок.
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