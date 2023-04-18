18.04.2023, 19:00
Процесс по убийству в Старом городе: о трансгендерности речь зашла еще в баре
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
В ходе судебного процесса по делу об убийстве транс-женщины в Старом городе Таллинна один из фигурантов — Алексей Леонтьев — избежит, по всей видимости, наказания. Так как его обвиняют в недонесении о преступлении и его вина невелика, то в отношении него будет применен оппортунитет. В тот роковой вечер он был переводчиком между убитой Ребеккой и обвиняемым в убийстве Кириллом Лукиным, пишет EPL.
Алексея, друга убийцы, в уголовном деле об убийстве транс-женщины в Старом Таллинне обвиняют в недонесении о совершении преступления. Он провел вместе с Кириллом весь вечер и встретился с ним первым после кровавой драмы.