ЧП и криминал
18.04.2023, 19:00

Процесс по убийству в Старом городе: о трансгендерности речь зашла еще в баре

 
Алексей Леонтьев (слева) в зале суда
Алексей Леонтьев (слева) в зале суда
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

В ходе судебного процесса по делу об убийстве транс-женщины в Старом городе Таллинна один из фигурантов — Алексей Леонтьев — избежит, по всей видимости, наказания. Так как его обвиняют в недонесении о преступлении и его вина невелика, то в отношении него будет применен оппортунитет. В тот роковой вечер он был переводчиком между убитой Ребеккой и обвиняемым в убийстве Кириллом Лукиным, пишет EPL.

Алексея, друга убийцы, в уголовном деле об убийстве транс-женщины в Старом Таллинне обвиняют в недонесении о совершении преступления. Он провел вместе с Кириллом весь вечер и встретился с ним первым после кровавой драмы.

По мнению прокурора Келли Круузимяги, Леонтьеву должно было быть ясно, что убийство совершил его друг. Но в полицию он об этом не сообщил.

RusDelfi
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