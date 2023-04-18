Процесс по убийству в Старом городе: о трансгендерности речь зашла еще в баре

В ходе судебного процесса по делу об убийстве транс-женщины в Старом городе Таллинна один из фигурантов — Алексей Леонтьев — избежит, по всей видимости, наказания. Так как его обвиняют в недонесении о преступлении и его вина невелика, то в отношении него будет применен оппортунитет. В тот роковой вечер он был переводчиком между убитой Ребеккой и обвиняемым в убийстве Кириллом Лукиным, пишет EPL.