ВИДЕО | „Когда признался, стало легко“. Кто такой Вован Каштан из Нарвы(71)
„Когда я это сделал, я чувствовал себя плохо, потому что это отвратительно. Я три дня не спал, практически не ел. Четвертый пошел. Было паршивенько. Когда признался, стало легко“, – говорит Вован Каштан RusDelfi. Он поставил на уши если не всю страну, то Нарву точно, тайно написав на каменной ограде цитату российского „военкора“ Владлена Татарского.
Мы встретились в Нарве у Ратуши. Вован пришел с бело-сине-белым флагом как с символом протеста против действий России в Украине. Хотел водрузить его в свободный флагшток на здании Нарвского колледжа, но передумал, не хочет снова кого-то подводить. А еще он со стремянкой. Лестница – символ хаоса. Вован сел на верхнюю ступеньку. Обуздал хаос?
Чувствуется, что Каштан не выспался, говорит медленнее, чем обычно. А может, дело не в физическом истощении за несколько дней, он постоянно проживает момент создания надписи и момент признания о содеянном, как он его называет, покаяния. Говорит, что убил в себе царя. Но не только царя. Три дня для него – это символично. За три дня Путин хотел взять Киев. Три дня прошло от распятия до воскрешения Христа. Говорит, что добровольно сознался в преступлении на третий день, чтобы восстановить веру в справедливость и избавить других от ответственности за свои действия.
„Изначально, пасха – это козёл отпущения грехов, убитый в ознаменование освобождения из-под власти фараона, – объясняет Каштан. – Может, ничего бы этого и не было, будь у моего тёзки Владимира Владимировича яйца сделать то же самое, не взяв Киев за три дня, раскаяться, и нам не пришлось бы оправдываться за танк Т-34?“
Кто он Вован Каштан? Акционист? Провокатор? Просто эмоциональный парень? Или …? Мнения обсуждающих его поступок разделились.
Вован Каштан, теперь известный на всю страну, с 12 апреля живет в Нарва-Йыэсуу. Родился и вырос в Нарве. После школы несколько лет жил в Испании, затем – в Таллинне. В 2018 году уехал в Россию, где столкнулся с насилием и несправедливостью, пронизывающим, по его словам, российское общество сверху до низу. Уехал из-за угрозы ареста за протесты, его друзья уже оказались в тюрьме.
Вован протестовал с первого дня вторжения в Украину, устраивал антивоенные перфомансы в Санкт-Петербурге, верил, что ситуацию можно изменить. Но 9 мая прошлого года понял, что ошибался, не выдержал – почти без вещей, с небольшим рюкзаком и иконой рванул домой, в Эстонию. Какое-то время жил в Нарве, уезжал в Латвию. И вот вернулся.
Он в течение полугода, когда приезжал в Нарву, видел свечи и цветы на месте, где стоял до августа прошлого года памятник-танк. Для него танк – это орудие убийства. А здесь сердце из горящих свечей. Он был дома, взял балончики с краской и написал фразу Татарского, чтобы дискредитировать Кремль его же словами. Он хотел вызвать острую реакцию у тех, кто до сих пор говорит „ну, не все так однозначно“ и ищет оправданий происходящему. Вот как он рассказывает про это: „В пятом часу утра, когда началась война, в ночь четверга на пятницу, когда убили Христа, я сам взял и выплеснул это, не оставляя шанса на оправдание даже тем, кто до сих пор пытался закрывать на это глаза“.
Каштан выбрал слова из речи Татарского, потому что их невозможно истолковать иначе, и в этом, по его мнению, вся соль. Он говорит, что эти жуткие слова не оставляют ни шанса на оправдание в глазах нормальных людей вне зависимости от их национальности. Только вот принадлежат они не ему. Вована возмущает, что они были сказаны открыто и торжественно в Кремле с одобрения Путина, что автор этих слов не был осуждён, напротив, был награждён. Каштан хотел вызвать цитатой возмущение. Он не сомневался, что нарвитяне осудят эти слова, как и любые нормальные люди, и захотят наказать автора за агрессию, которую они наконец-то признали.
Вован, которому, кстати, не хватило нескольких балончиков, и пришлось возвращаться за новыми домой, переживал, что буквы вышли некрасивыми. Он хотел одного – чтобы нарвитяне задумались о своих действиях, но все расценили цитату очень однозначно – кто-то провоцирует общество, кто-то хочет возмездия. И этот кто-то, скорее всего, из Нарвы – решило большинство жителей других городов Эстонии. Это кто-то пришлый – решили в Нарве.
В самой Нарве заговорили о том, какой это серьезный урон имиджу городу. Вован это тоже понял, читая комментарии на Delfi, пропитанные ненавистью и неприятием. Он тогда осознал, как тяжело приходится мэру Нарвы объяснять остальной части Эстонии, что здесь живут нормальные добрые люди. Совесть не дала ему спать и есть – похоже, он сильно подставил местных жителей.
16 апреля Вован Каштан опубликовал признание на своей странице в фейсбуке. К слову, писал он его с самого утра, подбирал слова. Отправил письмо и в полицию. Собрался даже идти туда, но выходной, Пасха – отложил до утра.
С утра, 17 апреля, на него ополчились хэйтеры всей страны. Единицы, кто поддержал. В основном знакомые – Вован добрый парень – и люди творческие, которые разглядели в хулиганстве с цитатой творческий подход. Но вот, например, на городском сайте Нарвы seti.ee, по словам Каштана, не было ни слова о надписи. И он пока не вполне понимает, какова реакция нарвитян. И неизвестно, нашла бы его полиция или нет, но из-за признания сейчас полиция открыла производство по статье о поддержке и оправданию международных преступлений, проводит процессуальные действия, выясняет обстоятельства. В понедельник часть дня Каштан провел в полиции.
О том, что он чувствовал, о чем размышлял три дня, как побывал в полиции, о чем мечтает для русскоговорящих жителей Эстонии, как видит развитие Нарвы и почему хочет водрузить в городе бело-сине-белый флаг (флаг, используемый как в России, так и за рубежом участниками протестов против вторжения России на Украину) он рассказал сегодня RusDelfi. Смотрите видео!
На что ты живешь?
У меня есть небольшой доход с аренды моей квартиры, на него и живу.
Когда надо будет платить штраф, из чего будешь отдавать?
Буду ходатайствовать об общественно-полезных работах. Если не выйдет, попрошу о рассрочке, найду работу, буду отдавать по частям. Что удивительно, мне приходили сообщения с предложениями скинуться на штраф. Большое спасибо этим людям, но думаю, есть более достойные кандидаты. Помимо помощи Украине, можете перевести за меня деньги ОВД-инфо (правозащита), Gulagu.net (пытки), memorial (просвещение и память о жертвах режима)
Родители тебя поддержали?
А вот это – самая удивительная для меня часть. Они перенесли это спокойно и, кажется, наши отношения стали лишь теплее. Я очень благодарен и горжусь ими.
Кто вдохновляет тебя из художников, вообще творческих людей?
Я последний год больше слежу за политической ситуацией. Саша Скочиленко и мой бывший, он татуировщик. Еще Гена Марвин.
Если бы можно было перемотать время назад, сделал бы эту надпись?
Я хотел, чтобы люди пропустили эти чувства через себя. В любом случае фарш не провернуть обратно.