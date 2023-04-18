ВИДЕО | „Когда признался, стало легко“. Кто такой Вован Каштан из Нарвы

Вован протестовал с первого дня вторжения в Украину, устраивал антивоенные перфомансы в Санкт-Петербурге, верил, что ситуацию можно изменить. Но 9 мая прошлого года понял, что ошибался, не выдержал – почти без вещей, с небольшим рюкзаком и иконой рванул домой, в Эстонию. Какое-то время жил в Нарве, уезжал в Латвию. И вот вернулся.

Вован Каштан, теперь известный на всю страну, с 12 апреля живет в Нарва -Йыэсуу. Родился и вырос в Нарве. После школы несколько лет жил в Испании, затем – в Таллинне. В 2018 году уехал в Россию, где столкнулся с насилием и несправедливостью, пронизывающим, по его словам, российское общество сверху до низу. Уехал из-за угрозы ареста за протесты, его друзья уже оказались в тюрьме.

„Изначально, пасха – это козёл отпущения грехов, убитый в ознаменование освобождения из-под власти фараона, – объясняет Каштан. – Может, ничего бы этого и не было, будь у моего тёзки Владимира Владимировича яйца сделать то же самое, не взяв Киев за три дня, раскаяться, и нам не пришлось бы оправдываться за танк Т-34?“

Чувствуется, что Каштан не выспался, говорит медленнее, чем обычно. А может, дело не в физическом истощении за несколько дней, он постоянно проживает момент создания надписи и момент признания о содеянном, как он его называет, покаяния. Говорит, что убил в себе царя. Но не только царя. Три дня для него – это символично. За три дня Путин хотел взять Киев. Три дня прошло от распятия до воскрешения Христа. Говорит, что добровольно сознался в преступлении на третий день, чтобы восстановить веру в справедливость и избавить других от ответственности за свои действия.

Мы встретились в Нарве у Ратуши. Вован пришел с бело-сине-белым флагом как с символом протеста против действий России в Украине. Хотел водрузить его в свободный флагшток на здании Нарвского колледжа, но передумал, не хочет снова кого-то подводить. А еще он со стремянкой. Лестница – символ хаоса. Вован сел на верхнюю ступеньку. Обуздал хаос?

Он в течение полугода, когда приезжал в Нарву, видел свечи и цветы на месте, где стоял до августа прошлого года памятник-танк. Для него танк – это орудие убийства. А здесь сердце из горящих свечей. Он был дома, взял балончики с краской и написал фразу Татарского, чтобы дискредитировать Кремль его же словами. Он хотел вызвать острую реакцию у тех, кто до сих пор говорит „ну, не все так однозначно“ и ищет оправданий происходящему. Вот как он рассказывает про это: „В пятом часу утра, когда началась война, в ночь четверга на пятницу, когда убили Христа, я сам взял и выплеснул это, не оставляя шанса на оправдание даже тем, кто до сих пор пытался закрывать на это глаза“.

Каштан выбрал слова из речи Татарского, потому что их невозможно истолковать иначе, и в этом, по его мнению, вся соль. Он говорит, что эти жуткие слова не оставляют ни шанса на оправдание в глазах нормальных людей вне зависимости от их национальности. Только вот принадлежат они не ему. Вована возмущает, что они были сказаны открыто и торжественно в Кремле с одобрения Путина, что автор этих слов не был осуждён, напротив, был награждён. Каштан хотел вызвать цитатой возмущение. Он не сомневался, что нарвитяне осудят эти слова, как и любые нормальные люди, и захотят наказать автора за агрессию, которую они наконец-то признали.

Вован, которому, кстати, не хватило нескольких балончиков, и пришлось возвращаться за новыми домой, переживал, что буквы вышли некрасивыми. Он хотел одного – чтобы нарвитяне задумались о своих действиях, но все расценили цитату очень однозначно – кто-то провоцирует общество, кто-то хочет возмездия. И этот кто-то, скорее всего, из Нарвы – решило большинство жителей других городов Эстонии. Это кто-то пришлый – решили в Нарве.