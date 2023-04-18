Чаще всего через границу пытаются провезти георгиевские ленточки

Глава Нарвского пограничного пункта Марек Лийва отметил, что чаще всего его сотрудники сталкивались с враждебной символикой в мае прошлого года – 27 случаев.

„Но и в этом году мы находили такую символику у пересекающих границу в среднем десять раз в месяц“, — отметил глава Нарвского пограничного пункта.

В общей сложности за последний год департаментом было обнаружено 122 случая провоза враждебной символики.

„В основном речь идет о георгиевских ленточках – таких случаев было 88. Символику, разжигающую вражду, в 100 случаях мы находили в автомобилях, например, прикрепленной к зеркалу заднего вида, в 19 случаях – в багажнике, в двух случаях – на рюкзаке и в одном случае – на одежде (на груди). В 76 случаях это были граждане России, как правило, с видом на жительство Эстонии, в 14 случаях – граждане Эстонии, в пяти случаях – граждане Латвии, а в четырех случаях – лица без гражданства“, — отметил Марек Лийва.

Производств по поводу демонстрации враждебной символики было начато 69, в основном наказанием был штраф. В двух случаях было принято решение аннулировать шенгенскую визу нарушителей. В 60 случаях, когда люди не демонстрировали символику публично, департамент принял ее на хранение в качестве движимой вещи, а в 17 случаях владельцы символики решили сдать ее в контейнер.

„Мы и впредь обязательно будем следить за тем, чтобы у пересекающих границу не было с собой враждебной символики. К счастью, большая часть людей понимает, что на фоне военных преступлений России демонстрация символики, поддерживающей агрессию, не имеет никакого оправдания“, — отметили в департаменте полиции и погранохраны.

Напомним, что в Эстонии вступили в силу поправки к Пенитенциарному кодексу §151´1 „Поддержка и оправдывание международного преступления“. Они предусматривают наказание за публичное экспонирование символов, связанных с актом агрессии, геноцида, преступлениями против личности или военным преступлением, в виде штрафа до 1200 евро или ареста. К запрещенной атрибутике относятся георгиевские ленты, флаги РФ, СССР, другая советская символика.