Правда ли, что на фото изображён премьер-министр Люксембурга с супругом?

На снимке мы видим двух людей, поднимающихся по красной ковровой дорожке. Один из них одет в платье с глубоким вырезом. Под фотографией указывается, что перед нами „премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель со своей супругой Дестенеем Готье“. В некоторых публикациях Готье назван „мужем“ Беттеля.



Только одна публикация этой фотографии в соцсети Facebook, сделанная русскоязычным пользователем, набрала более 1800 репостов, а всего таких записей больше десятка. В разное время фото с подобным описанием было популярно в Telegram, во „ВКонтакте» и на некоторых развлекательных сайтах («Я вам пишу»). Разошёлся снимок с такой подписью и на других языках.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель занимает свою должность с 2013 года. К тому моменту он уже совершил каминг-аут, а 15 мая 2015 года 42-летний политик заключил брак со своим партнером, 36-летним бельгийским архитектором Готье Дестне.

Как на сайтах авторитетных СМИ, так и в крупнейших фотобанках не раз появлялись совместные фото супругов. Есть они и в личном инстаграме Беттеля.

Легко заметить, что никто из людей, изображённых на фото, даже близко не похож на героев нашумевшего снимка. Откуда же он взялся?

В 2014 году победу на музыкальном конкурсе „Евровидение“ одержал австрийский певец Том Нойвирт в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. В отличие от израильтянки Даны Интернешнл, завоевавшей первое место в 1998 году, Нойвирт — не трансгендер. Кончита Вурст — его альтер эго и публичное воплощение.

29 февраля 2019 года в Вене прошёл Оперный бал — ежегодное событие, привлекающее гостей со всего мира. Присутствовала на мероприятии и Кончита Вурст — в знакомом нам платье с глубоким вырезом, о чём свидетельствует пост в её инстаграме.

На фотографии перед нами человек, внешне не отличающийся от персоналии на популярном парном снимке. Более того, в Сети можно обнаружить и тот самый снимок, и кадр, сделанный чуть выше по лестнице.