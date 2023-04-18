Начальник штаба ВВС Эстонии прокомментировал полет российского самолета-разведчика вблизи нашего побережья

Траектория полета российских военных самолетов пролегала вблизи Северо-Западной Эстонии.

Янек Лехисте пояснил, что подобные полеты самолетов российских ВВС проходят в международном воздушном пространстве Балтийского моря и Финского залива. „Данный полет не представлял непосредственной опасности для неприкосновенности нашего воздушного пространства“, - сказал эстонский военный.

„Этот и подобные полеты — часть воздушного трафика в регионе, и не они не выделяются из общей картины“, - отметил Лехисте и добавил, что с началом войны в Украине ситуация с полетами российской военной авиации в нашем регионе существенно не изменилась.

„Упомянутый в британской новости полет нельзя рассматривать как „демонстрацию силы“, - резюмировал Лехисте.

Пилот: для нас это — рутина

Истребители Германии, Великобритании и Швеции следили за российскими самолетами над Финским заливом и Балтийским морем.

„Мы часто видим, как российские военные самолеты летают над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным делом“, — сказал пилот Королевских ВВС Великобритании. „Тем не менее, важность идентификации этих самолетов и наша приверженность коллективной защите воздушного пространства НАТО остается неизменной и решительной“.

Россия использует самолет Ил-20, который в номенклатуре НАТО называется COOT-A, в том числе и для радиотехнической разведки.

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