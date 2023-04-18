„Мы тут только наклейки на русском наклеиваем“. Как финские шоколадки попадают в российские магазины

Россияне в Москве и Санкт-Петербурге по-прежнему могут купить свежий шоколад Fazer и Panda. При этом производители настаивают, что экспорт в Россию был остановлен более года назад из-за развязанной РФ войны в Украине. Как это возможно?

Петербургская импортная компания Effekta Grupp рассказала Yle, как финские товары доставляются в Россию. У фирмы есть поставщики среди частных лиц, которые скупают товары в финских и эстонских магазинах, а затем перевозят продукцию небольшими партиями через границу. После этого товары поступают в Effekta Grupp, которая перераспределяет их по 50 магазинам.

„Мы тут только наклейки на русском наклеиваем, чтобы у нас было право продавать товар в России, – рассказала руководитель отдела продаж компании из Петербурга Анна Удальцова.

Перепродажа шоколада и другой продукции в России не запрещена, даже если производитель прекратил экспорт.

Однако Effekta Grupp создает ложное впечатление о сотрудничестве с финскими брендами. На сайте российской компании говорится о взаимодействии с принадлежащими компании Orkla брендами Panda, Taffel и Kantola.

Директор по продажам Orkla Finland Юсси Толванен был удивлен, когда увидел знакомые логотипы на сайте Effekta.

„Печально, что наши бренды таким образом используются в рекламе. Мы должны серьезно подумать о том, можно ли что-то с этим сделать“, – рассуждает Толванен.

В Fazer также выразили удивление от того, что их продукция до сих пор доступна в российских магазинах. Финский гигант заверил, что не занимается поставками своей продукции в РФ.

Для российских ретейлеров продажа финского шоколада – это возможность поднять свой имидж, но для ушедших из-за войны финских производителей – это репутационный удар.

Экспорт финского шоколада в Россию для продажи не является незаконным в РФ. Шоколад и сладости не подпадают под санкции.