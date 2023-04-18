Воспитанник хоккея Кохтла-Ярве забил гол на чемпионате мира

Вирьясов забросил шайбу на 51-й минуте. Но вряд ли она особенно огорчила почти 1000 болельщиков, собравшихся на трибунах дворца спорта в Мадриде, ведь счет к тому моменту был 7:0 в пользу Испании. Вскоре хозяевам удалось забить и 8-ю шайбу в ворота австралийцев. При этом перед чемпионатом мира товарищеская встреча тех же команд завершилась со счетом 9:5 в пользу Австралии. Гол в ворота Испании стал для Вирьясова первым на чемпионате мира 2023 года.

После двух матчей у сборной Австралии два поражения. Решающими матчами в борьбе за выживание в группе 2A для этой команды будут встречи с Исландией и Израилем, также пока не набравшими ни одного очка. Лидирует с 6 очками сборная Испании, по дополнительным показателям хозяева опережают команды Грузии и Хорватии. Победитель группы в следующем году сыграет в дивизионе 1B, где сейчас выступает сборная Эстонии.

Вадим Вирьясов родился в 1986 году, он вляется воспитанником хоккея Кохтла-Ярве, однако в возрасте 16 лет покинул эстонскую лигу, играл за юношескую команду „Ческа Липа“ в чемпионате Чехии, а в дальнейшем за команды мастеров в Латвии, России (первая лига), Финляндии (второй дивизион), дважды возвращался в Эстонию (играл за „Викинг“ и ХК „Пантер“), пока в 2014 году окончательно не обосновался в Австралии. Выступает за клуб „Мельбурн Мустангз“ и сборную Австралии. В прошлом выступал за основную сборную Эстонии (выигрывал чемпионат мира в группе 2A в 2014 году). С 2019 года выступает за национальную сборную Австралии.

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