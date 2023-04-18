Наименьший экологический след оставляют жители Северо-Восточной и Северной Эстонии. А где эмиссия самая высокая?

Эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс отметил, что различия в размере экологического следа жителей Эстонии в основном связаны с отоплением и мобильностью. „Люди с более низким доходом чаще пользуются печным отоплением, которое выбрасывает в воздух больше мелких частиц. По мере роста благосостояния сокращается связанный с отоплением экологический след, однако возрастает влияние на окружающую среду обусловленное мобильностью“, – отметил Пийритс.

Как правило, более высокие доходы сопряжены с более значительным экологическим следом, но он увеличивается неравномерно для различных категорий потребления.

Например, расчеты Центра мониторинга развития показывают, что чем выше доход домохозяйства, тем больше в нем моторных транспортных средств и тем чаще оно использует авиатранспорт, оказывающий более значительное влияние на окружающую среду. В то же время экологический след от потребления продуктов питания в домохозяйствах схож. При этом более зажиточные группы оказывают на окружающую среду меньшую нагрузку, связанную с отоплением жилищ, так как применяют более чистые и эффективные системы отопления.

В разрезе регионов наименьший экологический след оставляют Северо-Восточная (2,8) и Северная Эстония. Выше среднего соответствующие показатели у домохозяйств в Западной (4,2), Южной (4,3) и Центральной Эстонии (4,6).

Жители Северо-Восточной Эстонии демонстрируют более низкий уровень экологического следа по всем потребительским категориям. Основное различие состоит в более обширном использовании центрального отопления, которое оставляет меньший экологический след. Это касается и Северной Эстонии, где 80 % домохозяйств используют для обогрева домов центральное отопление или более экологичное локальное отопление. В регионах с более высоким экологическим следом чаще применяется печное отопление – его экологический след выше по причине выброса в воздух мелких частиц.