Наименьший экологический след оставляют жители Северо-Восточной и Северной Эстонии. А где эмиссия самая высокая?(1)
Средний экологический след жителя Эстонии в 3,8 раза превышает возможности Земли, но значительно варьируется в зависимости от места жительства и дохода, отмечается в отчёте Центра мониторинга развития „Экологический след жителей Эстонии в разрезе социальных групп и регионов“.
Эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс отметил, что различия в размере экологического следа жителей Эстонии в основном связаны с отоплением и мобильностью. „Люди с более низким доходом чаще пользуются печным отоплением, которое выбрасывает в воздух больше мелких частиц. По мере роста благосостояния сокращается связанный с отоплением экологический след, однако возрастает влияние на окружающую среду обусловленное мобильностью“, – отметил Пийритс.
Как правило, более высокие доходы сопряжены с более значительным экологическим следом, но он увеличивается неравномерно для различных категорий потребления.
Например, расчеты Центра мониторинга развития показывают, что чем выше доход домохозяйства, тем больше в нем моторных транспортных средств и тем чаще оно использует авиатранспорт, оказывающий более значительное влияние на окружающую среду. В то же время экологический след от потребления продуктов питания в домохозяйствах схож. При этом более зажиточные группы оказывают на окружающую среду меньшую нагрузку, связанную с отоплением жилищ, так как применяют более чистые и эффективные системы отопления.
В разрезе регионов наименьший экологический след оставляют Северо-Восточная (2,8) и Северная Эстония. Выше среднего соответствующие показатели у домохозяйств в Западной (4,2), Южной (4,3) и Центральной Эстонии (4,6).
Жители Северо-Восточной Эстонии демонстрируют более низкий уровень экологического следа по всем потребительским категориям. Основное различие состоит в более обширном использовании центрального отопления, которое оставляет меньший экологический след. Это касается и Северной Эстонии, где 80 % домохозяйств используют для обогрева домов центральное отопление или более экологичное локальное отопление. В регионах с более высоким экологическим следом чаще применяется печное отопление – его экологический след выше по причине выброса в воздух мелких частиц.
Различные типы домохозяйств имеют схожий по размеру экологический след, но его внутренняя структура различается.
Например, в случае домохозяйств более пожилых людей наиболее значительный экологический след (3,9) в первую очередь обусловлен отоплением, так как такие домохозяйства, как правило, состоят из одного или двух людей и размер отапливаемой площади на человека больше. В семьях с детьми или без детей превышающий средние показатели экологический след в первую очередь связан с мобильностью. В среднем семьи с детьми в год проезжают в два раза больше километров, чем члены домохозяйств, состоящих из более пожилых людей.
Калькулятор планетарных границ был создан в результате сотрудничества между учеными и Европейской комиссией. Свой экологический след можно подсчитать на сайте: https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/cfc
С отчётом Центра мониторинга развития „Экологический след жителей Эстонии в разрезе социальных групп и регионов“ на эстонском языке можно ознакомиться здесь.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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