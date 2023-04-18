МНЕНИЕ | Даниил Куракин об акции Каштана: „Сторонника русского мира перевоспитать невозможно“

На днях стало известно, кто написал скандальную цитату российского Z-военкора Владлена Татарского на том месте, где до лета прошлого года стоял танк Т-34. Им оказался не путинист или рашист, а вполне антивоенный активист Владимир Каштан, который таким образом хотел выразить протест против ежедневной установки свечей и цветов на месте танка. Его акция, как мне кажется, по-своему гениальная, с точки зрения концепции, но провернул он ее не в то время и без малейшего понимания контекста сегодняшних дней.