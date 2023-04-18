Футболистку выгнали из команды из-за шампанского, а она подалась в порнобизнес и стала звездой

Исключение из команды и попытки вернуться

В 2021 году Мадлен Райт со скандалом выгнали из футбольного клуба „Чарльтон Атлетик“. Руководство было возмущено видеороликами, которые снимала блондинка. На одном девушка вдыхает веселящий газ, а на другом — пьет шампанское за рулем автомобиля. Боссы не готовы были мириться с нарушениями спортивного режима, а также с сомнительной репутацией. Ее вызвал главный тренер „Чарльтона“ и объявил, что ей придется уйти из команды.

Футболистка признавалась, что уход из спорта дался ей тяжело. „Я была молодой и много баловалась. Я тогда не отдавала себе отчет, в каком положении нахожусь. Не понимала, какая это ответственность. Этот клуб был семьей, и их решение разбило мне сердце. Так что после расторжения контракта было сложно. Я чувствовала себя виноватой перед всеми людьми на свете“, — говорила Райт в одном из интервью.

Скандал активно обсуждался в британских СМИ, на Мадлен обрушилась масса хейта. „Меня стыдили за содеянное — ведь я больше не могла быть футболисткой, команды ничего не предлагали. Писали гневные комментарии, обзывали и даже желали смерти. Было ощущение, что футбольный мир возненавидел меня“, — признавалась Мадлен в одном из интервью.

Спортсменка предпринимала попытки вернуться в футбол. Она наняла личного тренера Люка Джонса, чтобы поддерживать форму. „В последние дни, когда я тренировалась, я испытывала смешанные эмоции. С одной стороны, это была радость от возвращения, с другой — разочарование из-за того, что я уже не такая ловкая и резкая, какой была раньше. Это непростой период. Работать с Люком — одно удовольствие: он помогает мне вернуться к тем стандартам, которым я должна соответствовать“, — писала блондинка в своих соцсетях.

Однако поиски нового клуба не увенчались успехом.

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