ВИДЕО | „Такого в Эстонии еще никогда не было“. Полиция обнаружила под землей ферму по выращиванию конопли, под подозрением - 10 человек(46)
В начале февраля полиция обнаружила беспрецедентную по масштабам в Эстонии подпольную конопляную ферму и задержала подозреваемых в незаконном выращивании конопли и незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.
В результате уголовного расследования было установлено место выращивания конопли - на участке, расположенном в волости Рыуге, Вырумаа. Вход был спрятан в том, что казалось обычным домом, но, войдя туда, вы попадаете в помещение, где на двух подземных этажах в промышленных масштабах выращивалась конопля.
Глава бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в выращивание явно было вложено много средств, потому что как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения оборудования, такого сложного производства каннабиса в Эстонии еще никогда не было. „Через два подземных этажа проходили специальные осветительные и отопительные устройства, вентиляция, а также соответствующая система орошения“, — рассказывает Тамбре.
При обыске расположенных на территории здания и подземного сооружения было обнаружено и конфисковано около 240 растущих растений каннабиса весом около 73 кг. Кроме того, было найдено и изъято большое количество технических средств, необходимых для выращивания каннабиса.
Есть основания подозревать в наркопреступлениях 10 человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда некоторые подозреваемые задержаны в рамках досудебного производства.
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола, в ведении которой находится уголовное производство, сказала, что в Эстонской Республике редко предпринимаются попытки выращивания конопли в таких количествах. „В данном случае показательно, что подземные помещения, где росла конопля, были специально построены для культивирования, т.е. это была крайне продуманная и тщательно спланированная противозаконная деятельность, направленная на получение долгосрочного криминального дохода, — пояснила Вайнола.
„Хотя согласно судебной практике каннабис считается более легким видом наркотического вещества, нельзя недооценивать его опасность. Те люди, которые начали выращивание и надеялись получить от этого доход, могли „обслужить“ около 100 000 человек, распространяя найденные и изъятые полицией растения каннабиса, получить преступный доход в размере более полумиллиона евро в случае оптовых продаж и до 1,9 млн евро в случае розничных продаж“.
В ходе экспертизы было выявлено, что содержание тетрагидроканнабинола в культивируемых растениях исключительно высокое – до 24%. „Такое мощное наркотическое вещество давало преступникам надежду на получение крупного криминального дохода, который, по их же прогнозам, мог достигать нескольких миллионов евро в год“, — добавил Тамбре.
„Очевидно, что речь шла не о производстве наркотиков для личного употребления, а о выращивании каннабиса в промышленных размерах, при котором учитывались разные стадии роста конопли и создание подходящих условий для сбыта вещества самого высокого качества“, - пояснил Вайнола.
Расследование ведется отделом по борьбе с наркотиками и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
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