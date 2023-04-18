ВИДЕО | Экоактивист устроил хаос на ЧМ по снукеру, распылив краску в знак протеста
Неизвестный распылил краску на игровой стол во время Чемпионата мира – 2023 по снукеру в Шеффилде (Великобритания).
Инцидент произошел на стадии 1/16 финала, когда между собой встречались Джо Перри и Роберт Милкинс. Экоактивист выбежал вместе с девушкой и в знак протеста залез на стол и рассыпал на сукно, предположительно, сухую оранжевую краску. Его спутницу удалось остановить до того, как она успела устроить провокацию.
Из-за инцидента спортсменов отправили в комнату ожидания.
World Snooker подтвердил, что в ближайшее время на первом столе игры проводиться не будут, чтобы можно было восстановить ткань.
По данным британских СМИ, за инцидентом стоит организация Just Stop Oil. Они часто обливают соусами и кетчупами картины в галереях, бутики люксовых брендов, а также перекрывают дороги в Лондоне, выступая за прекращение лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива.
Чемпион мира по снукеру будет объявлен 1 мая. Ронни О'Салливан отправился в Шеффилд в качестве действующего чемпиона.
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