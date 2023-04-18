ВИДЕО | Экоактивист устроил хаос на ЧМ по снукеру, распылив краску в знак протеста

Инцидент произошел на стадии 1/16 финала, когда между собой встречались Джо Перри и Роберт Милкинс. Экоактивист выбежал вместе с девушкой и в знак протеста залез на стол и рассыпал на сукно, предположительно, сухую оранжевую краску. Его спутницу удалось остановить до того, как она успела устроить провокацию.

Из-за инцидента спортсменов отправили в комнату ожидания.

World Snooker подтвердил, что в ближайшее время на первом столе игры проводиться не будут, чтобы можно было восстановить ткань.

По данным британских СМИ, за инцидентом стоит организация Just Stop Oil. Они часто обливают соусами и кетчупами картины в галереях, бутики люксовых брендов, а также перекрывают дороги в Лондоне, выступая за прекращение лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива.

Чемпион мира по снукеру будет объявлен 1 мая. Ронни О'Салливан отправился в Шеффилд в качестве действующего чемпиона.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.