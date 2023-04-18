Правительство сокращает пособие многодетным и отказывается от индексации. Алиментная помощь увеличится с нынешних ста до двухсот евро

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, несмотря на запланированные изменения, пособие для семей с 3-6 детьми по-прежнему будет на 150 евро выше, чем в 2022 году, а для семей с 7 и более детьми — на 250 евро. „Это означает, что семьи будут по-прежнему получать пособие в большем масштабе, чем раньше, что поможет покрыть расходы, связанные с воспитанием большего числа детей“, — добавила Рийсало.

С 1 января 2024 года пособие для многодетных составит 450 евро в месяц на 3-6 детей и 650 евро в месяц на 7 и более детей. С 1 января 2024 года алиментная поддержка, которую государство выплачивает ребенку, если родитель, который обязан платить алименты, их не платит или не делает этого в необходимом объеме, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.

„Меры поддержки многодетных семей вызвали в обществе широкую дискуссию о том, кого и в каком размере должно поддерживать государство, было задето чувство справедливости родителей, воспитывающих одного-двух детей. Кроме того, важно помнить, что сами по себе пособия не повышают рождаемость. Мы должны стремиться создать в целом благоприятную для детей и семьи среду и предлагать людям качественные услуги, основанные на их потребностях“, — сказал министр социальной защиты Рийсало.

С 1 июля 2023 года отменяется положение о плавном выходе из пособий, которое предусматривало выплату пособия многодетным до достижения младшим ребенком в семье 19 лет. Поскольку схема действует всего несколько месяцев, это изменение затронет небольшое количество семей. Семьям, которым с начала года уже выплачивается 2/3 пособия на многодетность, будет предоставлен 6-месячный переходный период для адаптации к изменению, т.е. им будет продолжать выплачиваться пособие на многодетность до конца 2023 года. Для семей, которые имели бы право на продолжение выплаты пособия многодетной семьи с 1 июля 2023 года, выплата пособия осуществляться не будет.