Новости Эстонии
18.04.2023, 09:00

Ситуация на дорогах: начался сезон ДТП с самокатами. Задержано 16 пьяных водителей

 
Delfi
Вчера произошло два происшествия с самокатами, в одном из них пострадала 6-летняя девочка.
Вчера произошло два происшествия с самокатами, в одном из них пострадала 6-летняя девочка.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в том числе два с участием самокатов. Задержали 16 водителей транспортных средств с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вчера в 12.27 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 13-м километре шоссе Таллин-Тарту-Выру-Лухамаа. 78-летний мужчина, находившийся за рулем Honda CR-V, съехал с дороги, врезался в дорожный знак, задел дорожное ограждение. Выехав вновь на дорогу, отклонился вправо и съехал в канаву, где автомобиль опрокинулся на крышу. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14.19 произошло дорожное происшествие в Маарду у дома по Оруметса, 9. На нерегулируемом пешеходном переходе велосипедист, личность которого не установлена, въехал в прицеп грузовика MAN TGM. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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