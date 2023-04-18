Ситуация на дорогах: начался сезон ДТП с самокатами. Задержано 16 пьяных водителей

Вчера в 12.27 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 13-м километре шоссе Таллин-Тарту-Выру-Лухамаа. 78-летний мужчина, находившийся за рулем Honda CR-V, съехал с дороги, врезался в дорожный знак, задел дорожное ограждение. Выехав вновь на дорогу, отклонился вправо и съехал в канаву, где автомобиль опрокинулся на крышу. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.