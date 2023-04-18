Исторический момент: женский футбольный клуб „Арарат“ дебютировал в ЧЭ с победы

Женский футбольный клуб „Арарат“ благодаря голам Анастасии Южаниновой, Дарьи Узюкиной и Дарине Кудявниной выигрывал со счетом 3:0 к 23 минуте, но потом девушки из Саку совершили камбэк и к 47- й минуте выигрывали со счетом 3:4. Футболистки из „Арарата“ не запаниковали и благодаря Анастасии Южаниновой, которая за 13 минут оформила хет-трик, они одержали историческую победу со счетом 6:4.

Тренер Лиана Айрапетян: „Сегодня состоялся исторический матч - первая игра в первой лиге женского чемпионата Эстонии, и мы очень гордимся нашими футболистками, так как выиграли со счетом 6:4, матч получился драматичным - выигрывали 3:0, по ходу матча счет стал 3:4, но мы все же вернулись в игру и одержали победу. Поздравляю весь наш клуб со столь знаменательной игрой!“.

Президент Аветис Арутюнян: „Этот матч стал следующим важным этапом для развития женского футбола нашего клуба - началом перехода с девичьего во взрослый профессиональный футбол. Вместе с руководством Федерации Эстонии проделали большую работу за последний месяц, чтоб участие наших девочек в лиге стало возможным и благодарны им за конструктивное содействие и доверие. Наша команда самая молодая в лиге за всю историю Эстонских чемпионатов, и своей игрой продемонстрировали, что она особенная и готова начать путь к звании лучшей команды Эстонии.

Большинство игроков с детского сада начали своё обучение в нашем клубе и мы с гордостью наблюдаем как они стремительно идут вверх во взрослый футбол. Клуб ведет работу по привлечению в команду нескольких опытных игроков, которые смогут ещё больше придать уверенность нашим воспитанницам и решать уже более амбициозные задачи, поставленные перед командой. Поздравляю с победой всех девочек команды и нашего клуба, тренерский штаб и родителей! Отдельно хочу отметить и поздравить Настю Южанину, которой чуть больше недели назад исполнилась 14 лет и забила в матче 4 великолепных гола! Вперёд девчонки, вперёд Арарат!“.

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