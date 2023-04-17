Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет, выпав из окна 8-го этажа

В окружении трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктория Дивак подтвердили, что 29-летняя спортсменка погибла в результате падения из окна многоэтажного дома, пишет Чемпионат.

Ранее стало известно, что Дивак погибла сегодня, 17 апреля, днём. Её тело было обнаружено под окном дома. Видимых причин для суицида у девушки не было, так как ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА.

„Виктория выпала из окна многоэтажного дома“, — приводит слова своего источника ТАСС.

В последнее время она выступала за „Астраханочку“. Накануне она приняла участие в домашнем матче против ЦСКА (28:37).



Свою карьеру Дивак начала в волгоградском клубе „Динамо-Синара“, с которым трижды выиграла чемпионат России. Затем разыгрывающая защищала цвета краснодарской „Кубани“, немецкого „Халле-Нойштадта“, французского „Ахенхайм Трухтерсхайма“ и белорусского „Гомеля“.



В „Астраханочку“ Дивак перешла в 2021 году.



За границей гандболистка завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды выигрывала Кубок Белоруссии и побеждала во второй национальной лиге Франции.



В составе юниорской сборной России в 2009 году Дивак выиграла чемпионат Европы.

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