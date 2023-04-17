ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (418-й день) | Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29. На очистку Украины от мин уйдет десятилетие
Подводим итоги еще одного дня войны.
Gulagu.net опубликовал показания бывших командиров ЧВК Вагнера, заявивших об убийстве детей в Украине.
В секретных документах Пентагона нашли предполагаемую дату начала контрнаступления Украины — 30 апреля.
Украинский омбудсмен заявил, что получил „десятки видео“ жестоких убийств бойцов ВСУ российскими солдатами.
Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам.
В этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи - Нацбанк
В этом году Украина, по словам заместителя главы украинского центробанка, должна получить 42 млрд финансовой помощи.
„В этом году ситуация выглядит значительно лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи [...] Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время“, - цитирует пресс-служба Национального банка Украины заместителя глаывы НБУ Сергея Николайчука.
Николайчук сказал об этом в Вашингтоне в интервью Bloomberg TV.
В 2022 году Украина, согласно январскому отчету НБУ, получила 32,1 млрд долларов финансовой помощи. 12 млрд из этой суммы дали США, 8 млрд - Евросоюз.
Финансовая помощь - деньги на поддержание финансовой системы страны и функционирования государства - учитывается отдельно от военной и гуманитарной помощи.
Минцифры РФ опровергло заявления о том, что повестки через „Госуслуги“ будут рассылаться этой весной
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергло заявление о том, что этой весной повестки в армию будут рассылаться через Госуслуги.
Несколькими часами раньше такое заявление сделал военный комиссар Москвы Максим Локтев.
В заявлении Минцифры (оно размещено в телеграм-канале ведомства) сказано, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через „Госуслуги“.
„Способы направления повесток ещё должно установить Правительство отдельным актом, который не принят“, - говорится в заявлении министерства. Там же сказано, что еще не создан и реестр повесток, который также является частью нового закона.
Россия заблокировала 50 судов, готовых везти украинское зерно
Россия, саботируя выполнение „зерновой сделки“, заблокировала 50 сухогрузов, готовых везти на экспорт украинское зерно - об этом в понедельник вслед за украинскими официальными лицами заявили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и посол США в Украине Бриджит Бринк.
„Россия снова блокирует в Черном море 50 судов со срочно необходимым зерном. ЕС поддерживает ООН и продолжит поддерживать [украинский] экспорт по „коридорам солидарности“, по которым мир получил 25 млрд тонн зерна“, - написал в понедельник в твиттере Боррель.
Программа „Черноморская зерновая инициатива“, которая позволяет экспортировать зерно через черноморские порты, находится под угрозой закрытия из-за того, что Россия продолжает блокировать проверки кораблей в турецких водах.
„“Черноморская зерновая инициатива“ под угрозой закрытия из-за РФ. Снова никаких проверок в Турции с тех пор, как Россия настаивает на своем списке для участия в ней. Это неприемлемо и противоречит условиям программы. Украина против вмешательства в наши порты. Полагаемся на реакцию Турции и ООН“, - написал в своем Twitter вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков.
Словакия временно приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины
Словакия вслед за Польшей и Венгрией временно приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, заявил в понедельник представитель правительства.
Страны пробуют защитить свои сельскохозяйственные отрасли от дешевого импорта, ограничения продлятся до конца июня. Евросоюз раскритиковал это решение, заявив, что государства-члены ЕС не могут в одностороннем порядке вводить такие правила.
Оппозиция в Чехии призвала правительство последовать примеру Венгрии и Польши, но решение пока не принято. Большая часть украинского зерна экспортируется через Черное море, но российское вторжение в прошлом году нарушило пути экспорта и привело к тому, что большое количество зерна оказалось в Центральной Европе.
Украина не видит фактов поставок России китайского оружия - секретарь СНБО
Украина не видит фактов поставок Пекином оружия для России, прокомментировал информацию из утечки Пентагона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
„Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим“, - отметил он.
Ранее американское издание Washington Post опубликовало расследование, в котором говорилось, что Китай передаст России вооружение, Китай это отрицал.
Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала
Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, о которых сообщала в марте.
Первые четыре самолета Словакия поставила в прошлом месяце. Это вторая страна-член НАТО после Польши, которая пожертвовала Украине истребители. В начале апреля Польша передала несколько самолетов, точное количество не сообщалось.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял в поддержку передачи боевых самолетов Украине, что его правительство находится „на правильной стороне истории“.
Британская разведка: вероятно, потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин
Из Украины практически ежедневно поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами, чаще всего из Херсонской и Харьковской областей, ранее частично оккупированных Россией, пишет в своем ежедневном отчете военная разведка Минобороны Великобритании.
Риск подорваться на мине растет с приходом весны и активизацией сельскохозяйственной деятельности, предупреждают авторы отчета.
С начала вторжения было зарегистрировано более 750 подрывов на минах среди гражданского населения, каждый восьмой случай был связан с ребенком. Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин, считают в британской военной разведке.
В Киеве ожидают от очередного заседания в формате „Рамштайн“ основательных решений по выделению оружия, соответствующего амбиционным задачам Украины на поле боя. Об этом в традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Косвенно он высказал недовольство тем, что Запад не выделяет необходимые для наступления виды вооружений. „Каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик - каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки состоялись поставки необходимого оружия“, - сказал Зеленский.
Пять стран „большой семерки“ решили начать вытеснять Россию с рынка ядерного топлива
Пять стран „группы семи“ (G7) - США, Япония, Великобритания, Франция и Канада - договорились о сотрудничестве на рынке ядерного топлива с тем чтобы постепенно вытеснять с него Россию.
Заявление об этом министры пяти стран сделали в воскресенье, 16 апреля, по итогам встречи в японском Саппоро.
Министры напоминают, что решение изучить возможности сокращения зависимости мирового рынка ядерного топлива от России лидеры G7 приняли еще летом 2022 года.
В заявлении говорится, что Канада, Франция, Япония, Британия и США определили направления, на которых они будут сотрудничать на рынке ядерного топлива, чтобы поддерживать стабильные поставки этого топлива и „добиться сокращения зависимости от российских цепочек поставок“.
„Это соглашение станет основой для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, причем как можно быстрее, чтобы лишить его еще одного источника средств финансирования его варварского нападения на Украину и в целом изолировать Россию“, - объясняет пресс-служба правительства Великобритании.
Российский „Росатом“, по его собственным оценкам, занимает 17% мирового рынка ядерного топлива и почти 20% европейского рынка. Ведущую роль на мировом рынке играют две японо-американские и одна французская компании.