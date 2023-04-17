СХЕМА | Из-за строительства трамвайной линии во вторник изменится организация дорожного движения на улице Гонсиори

С началом нового этапа строительных работ со вторника, 18 апреля, будет закрыт для движения отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Пронкси в направлении центра города. По направлению из центра города этот отрезок закрыт с 13 марта.

На улице Пронкси будет действовать прежняя организация движения – открыто по одной полосе в каждом направлении. С улицы Пронкси невозможно повернуть на улицу Рауа, также нет поворота на улицу Гонсиори по направлению к Каубамая. При движении со стороны Ласнамяэ с улицы Гонсиори можно будет свернуть направо или налево на улицу Пронкси, проезд прямо в сторону перекрестка с ул. Лайкмаа будет закрыт. На перекрестке улиц Пронкси и Кундери будет действовать прежняя организация движения – с ул. Пронкси нельзя проехать на улицу Кундери.

Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле.

Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта: transport.tallinn.ee .

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm .

В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улиц Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.