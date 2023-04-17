The New York Times: НАТО меняет стратегию обороны. Раньше альянс допускал временную оккупацию территорий стран-членов, теперь — нет

Газета отмечает, что раньше стратегия НАТО заключалась в том, чтобы сдерживать потенциального противника, угрожая возмездием: альянс допускал, что территории государств-членов могут быть оккупированы до тех пор, пока союзные войска не придут на помощь. Теперь же НАТО переходит к стратегии „сдерживания воспрещением“. На практике это будет означать, среди прочего, увеличение численности войск на восточной границе альянса.

Как утверждает газета, альянс также намерен сделать свое военное присутствие более демонстративным. По словам бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда, в альянсе больше не обсуждают то, как не обеспокоить Москву чрезмерной концентрацией войск на российской границе — теперь обсуждают, сколько войск там необходимо разместить, чтобы отразить возможное нападение.

По данным NYT, в рамках новой стратегии больше сил НАТО перейдет под прямой контроль американского генерала Кристофера Каволи, который командует войсками США в Европе. Представитель альянса на условиях анонимности сообщил, что именно Каволи была поручена задача по объединению военных планов США и союзников. По словам источника, теперь страны-участницы альянса, впервые после холодной войны, будут четко знать, что именно будет делать НАТО в случае войны, а что они должны сделать сами.

Первыми с требованием пересмотреть концепцию обороны НАТО выступили страны Балтии, поскольку эта концепция допускала оккупацию территорий этих стран с последующим освобождением через 180 дней. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что оккупация на столь долгий срок российскими войсками может обернуться полным уничтожением любой из стран Балтии.

Схожим образом оценивал стратегию альянса министр обороны Великобритании Бен Уоллeс. Среди прочего он говорил, что у НАТО в случае нападения „не будет 60 дней для отправки танков в Эстонию, потому что к этому моменту не будет Эстонии“.