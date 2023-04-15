Эстония не будет пропускать через границу россиян, бегущих от призыва в армию

„Открытие границ Эстонии и Европы для десятков или сотен тысяч мужчин – это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить“, - приводит слова Коммусаара rus.err.

„По-человечески вопрос понятен, и можно представить, что у многих людей нет желания идти воевать за Путина, но бегство в Эстонию, с нашей точки зрения, никак не приемлемо. На наш взгляд, есть и другие способы противостоять мобилизации и Путину“, – пояснил он.

„Гражданам России с шенгенскими визами не разрешен въезд в Эстонию, кроме как по гуманитарным соображениям или для посещения близких родственников, проживающих в Эстонии, – сказал Коммусаар. – Бегство от мобилизации по имеющимся шенгенским визам не считается гуманитарными соображениями. Граждане России могут ходатайствовать о международной защите в Эстонии, но бегство от мобилизации не является условием для получения защиты. Каждое заявление рассматривается индивидуально“.