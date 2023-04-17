Правда ли, что в Николаевской области сожгли храм Украинской православной церкви?

О якобы сгоревшей церкви в Николаевской области сообщали и СМИ, и блогеры. 5 апреля об этом рассказал „Царьград-ТВ», на следующий день — телеканал „Москва 24» и „Известия». Писали о храме и популярные Telegram-каналы, в том числе „Ne.Сахар» (250 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Наблюдатель» (220 000), Voblya (162 000), Readovka (131 000), „Осташко! Важное» (52 000) и „Соловьёв» (18 000). Из трёх последних каналов, впрочем, запись была впоследствии удалена.

Сообщения о якобы сгоревшей церкви в Николаевской области стали появляться с 5 апреля. Самый ранний пост в Telegram, который удалось найти, — это запись в канале „Путин в Telegram» (288 000 просмотров). Она сопровождалась уточнением, что „радикалы“ — сторонники украинской церкви сожгли храм в посёлке Новополтавка.

Необходимо пояснить, что сообщение появилось на фоне обострения конфликта между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ), аффилированной с Московским патриархатом. „Украинскими радикалами“ и „раскольниками“ российские СМИ и прокремлёвские блогеры называют прихожан автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Украинские власти потребовали от УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру после окончания срока аренды 31 марта, также был помещён под домашний арест настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), которого обвиняют в одобрении российской агрессии.

Проект StopFake обнаружил, что видео, которое разошлось по соцсетям и СМИ, на самом деле никакого отношения к Украине не имеет. Оно было опубликовано на YouTube ещё в 2013 году под названием „Горит церковь в Ильинке 4“. Его загрузила пользовательница Елена Курганова — судя по другим видео, прихожанка этой церкви.