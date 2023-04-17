Михаил Кылварт — однопартийцам: Нужна конференция визионального характера. Не могу смириться с нынешним состоянием партии

„Совет Центристской партии решил, что внеочередной конгресс не нужен. С решением надо считаться и сообща двигаться дальше, но результат голосования показал, что в партии есть ожидание перемен, и она открыта к дискуссии: как действовать дальше?“ - написал он в своем письме однопартийцам.