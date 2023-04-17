Новости Эстонии
17.04.2023, 19:42

Михаил Кылварт — однопартийцам: Нужна конференция визионального характера. Не могу смириться с нынешним состоянием партии

 (8)
Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

В субботу заседание совета Центристской партии (ЦП) решило, что внеочередного съезда партии не будет, а нынешний председатель — Юри Ратас — продолжит руководить ЦП до лета 2024 года. Перевес противников съезда был минимальным. Видный центрист Михаил Кылварт направил своим однопартийцам письмо, в котором предложил провести конференцию, которая бы имела визиональный характер, пишет Delfi.

„Совет Центристской партии решил, что внеочередной конгресс не нужен. С решением надо считаться и сообща двигаться дальше, но результат голосования показал, что в партии есть ожидание перемен, и она открыта к дискуссии: как действовать дальше?“ - написал он в своем письме однопартийцам.

Кылварт напомнил, что перед заседанием совета представил своё видение, которое получило много положительных откликов. „Уверен, что и председатель партии, который хочет продолжать работу на посту руководителя, представит в ближайшее время свое видение будущего и того, как восстановить доверие к партии“.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии