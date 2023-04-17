Эстонская оборонная компания Threod Systems отправила Украине около двадцати комплектов разведывательных дронов

„Вся собранная во время военных действий информация к нам не поступает, а защита данных зависит от самих пользователей, – сообщил RusDelfi глава Threod Systems Арно Вайк. – Как они сохраняют надежность нам знать не нужно“.

В компании производят одну модель дронов – Eos C VTOL. Они могут взлетать и садиться вертикально. интерфейс на английском языке. Продолжительность полета до 3 часов, а максимальная скорость 108 км/ч. Каких-то специальных ограничений на них не устанавливается.

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