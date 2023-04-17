Нас ждет нехватка в 5000 инженеров. И их нельзя будет завезти из-за рубежа, как программистов

Под руководством Эстонского квалификационного агентства (Kutsekoda) было проведено масштабное исследование OSKA, в рамках которого анализировалась потребность в рабочей силе и умениях для развития эстонской экономики в ближайшие 10 лет . В Эстонии очень сильно развит сектор IT, однако ключевые показатели исследования OSKA говорят о том, что помимо области инфотехнологий будет сильная потребность в работниках с инженерными навыками - тех, которые умеют внедрять технологию в различных сферах деятельности, развивать и обслуживать ее, управлять ею. Как же у нас обстоит ситуация с инженерной областью?

Рапорт OSKA буквально кричит о том, что во всех инженерных областях нас ждет большая нехватка работников (учитывая дополнительные рабочие места и необходимость замены уходящих на пенсию) – к 2031 году строителей будет не хватать около 5000, строительных инженеров – 2500, инженеров на производствах – 2500. В то же время во многих других специальностях (например, административная работа, журналисты, продавцы) будет уменьшение необходимых рабочих мест.

Если движущей силой нашей экономики должно стать производство, будет ли у нас необходимое количество инженеров? Например, в технических университетах за последнее десятилетие наблюдается существенное снижение количества абитуриентов именно в технических специальностях. Является ли решением приглашение зарубежных специалистов (по примеру IT-сектора)? Это выглядит сомнительным вариантом, так как инженерная область требует специфических локальных знаний, которые тяжело быстро освоить приезжим с других континентов.