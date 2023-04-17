Нас ждет нехватка в 5000 инженеров. И их нельзя будет завезти из-за рубежа, как программистов(22)
Руководитель образовательного проекта Enerhack, доктор наук в области энергетики Игорь Крупенский рассказал, каким он видит будущее своей отрасли при новом правительстве Эстонской Республики.
Под руководством Эстонского квалификационного агентства (Kutsekoda) было проведено масштабное исследование OSKA, в рамках которого анализировалась потребность в рабочей силе и умениях для развития эстонской экономики в ближайшие 10 лет. В Эстонии очень сильно развит сектор IT, однако ключевые показатели исследования OSKA говорят о том, что помимо области инфотехнологий будет сильная потребность в работниках с инженерными навыками - тех, которые умеют внедрять технологию в различных сферах деятельности, развивать и обслуживать ее, управлять ею. Как же у нас обстоит ситуация с инженерной областью?
Рапорт OSKA буквально кричит о том, что во всех инженерных областях нас ждет большая нехватка работников (учитывая дополнительные рабочие места и необходимость замены уходящих на пенсию) – к 2031 году строителей будет не хватать около 5000, строительных инженеров – 2500, инженеров на производствах – 2500. В то же время во многих других специальностях (например, административная работа, журналисты, продавцы) будет уменьшение необходимых рабочих мест.
Если движущей силой нашей экономики должно стать производство, будет ли у нас необходимое количество инженеров? Например, в технических университетах за последнее десятилетие наблюдается существенное снижение количества абитуриентов именно в технических специальностях. Является ли решением приглашение зарубежных специалистов (по примеру IT-сектора)? Это выглядит сомнительным вариантом, так как инженерная область требует специфических локальных знаний, которые тяжело быстро освоить приезжим с других континентов.
Возьмем, к примеру, область энергетики – уже происходят большие технологические изменения. В территориальных водах Эстонии запланировано строительство ветряных парков общей мощностью 7 гигаватт (для сравнения – пиковая нагрузка электроснабжения нашей страны – 1,6 гигаватт), в 2023 году будет дан ответ по вопросу строительства атомной электростанции, в большом количестве строятся солнечные электростанции, тепловую энергию планируется получать с помощью тепловых насосов из моря и канализации, в столице строится километровая сеть центрального охлаждения и т.д. Для всех энергетических инноваций требуются качественные местные инженеры – проектировщики, руководители проектов, строители, монтажники, строительный надзор, эксплуатационные специалисты. Быть может, стоит более активно мотивировать подрастающее поколение для выбора именно инженерной профессии?
Как сделать это? Профессия инженера должна стать привлекательной в глазах молодежи, и так называемый „путь инженера“ должен начинаться прямо с детского сада – например, кружков робототехники и Lego. Поступив в школу, ребенок может посещать технологические кружки и экскурсии. В более зрелом школьном возрасте могли бы быть технологические соревнования и возможность создать и сконструировать что-то самому. И, разумеется, выбрав инженерную специальность, молодой специалист должен обладать уверенностью, что будет получать в будущем достойную оплату своего труда.
Быть может, у нового правительства инженерная область станет важным приоритетом?
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