18.04.2023, 14:46
ФОТО | Бегун наткнулся в парке на клубок змей. „Их могло быть около 15-20 штук“(10)
ФОТО: Erakogu
Рихо совершал пробежку в парке Кейла в пятницу днем во время учений Кайтселийта, когда увидел и услышал звуки будто бы копошащегося в листьях возле дороги животного. Однако, когда он подошел ближе, оказалось, что животных там было больше, чем одно, пишет еженедельник Maaleht.
Шелест был вызван тем, что ужи устроили свадьбу. „Тут же поблизости копошилось и много одиноких змей. Думаю, их могло быть от 15 до 20“, - сообщил Рихо изданию Maaleht.