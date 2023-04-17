Автор скандальной надписи в Нарве задержан. Полиция: мы проверяем его версию, но таким надписям не место в публичном пространстве

„Мы проверяем его версию, но наши процессуальные действия и сбор различных доказательств еще продолжаются, - рассказал Пюви, который подчеркнул, что какими бы ни были мотивы этого человека, таким надписям нет места в общественном пространстве свободной страны. - Поддерживать или оправдывать войну любыми словами или символами запрещено, и полиция будет реагировать на это“.

„Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать“, - эмоционально объяснил Владимир, которого утром задержала полиция.