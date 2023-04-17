Автор скандальной надписи в Нарве задержан. Полиция: мы проверяем его версию, но таким надписям не место в публичном пространстве(19)
Автор скандальной надписи на месте, где ранее стоял Нарвский танк, Владимир Каштан, в данный момент задержан полицией до выяснения обстоятельств. Проводится следственная работа.
Руководитель Нарвского полицейского отделения Индрек Пюви рассказал, что мужчину доставили в Нарвский отдел полиции для проведения процессуальных действий сегодня утром.
„Мы проверяем его версию, но наши процессуальные действия и сбор различных доказательств еще продолжаются, - рассказал Пюви, который подчеркнул, что какими бы ни были мотивы этого человека, таким надписям нет места в общественном пространстве свободной страны. - Поддерживать или оправдывать войну любыми словами или символами запрещено, и полиция будет реагировать на это“.
Ночью корреспондент RusDelfi поговорила с Владимиром, который объяснил, что написал это из-за желания обратить внимание общественности на то, что танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны.
„Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать“, - эмоционально объяснил Владимир, которого утром задержала полиция.
Напомним, что в ночь на 14 апреля в Нарве на парковке, где раньше стоял советский танк-памятник, появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт с цитатой погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского. Через короткое время в содеянном публично признался нарвский художник Владимир Каштан.
Задержанный Владимир Каштан - гражданин Эстонии, который долгое время жил в Санкт-Петербурге.
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