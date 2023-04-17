СЕЙЧАС на Delfi TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Пярнуский клуб пытается сравнять счет в четвертьфинальной серии

Главный тренер клуба из Рапла Арнел Дедич, дал свой комментарий к предстоящей игре: „Сверхважная игра для обеих команд. В первой игре мы могли выиграть, когда отыгрались с -18, но в результате проиграли. Тем более в течение последних нескольких минут нам приходилось играть без Обрада Томика. Предстоящую игру нам нужно начать намного лучше, чем предыдущую».