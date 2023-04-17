Баскетбол
17.04.2023, 18:02

СЕЙЧАС на Delfi TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Пярнуский клуб пытается сравнять счет в четвертьфинальной серии

 
AVIS UTILITAS Rapla vs BC Pärnu Sadam
AVIS UTILITAS Rapla vs BC Pärnu Sadam
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в чемпионате Эстонии по баскетболу PAF состоится вторая игра четвертьфинальной серии между пярнуским клубом „Садам“ и клубом из Рапла „Авис Утилитас“. Прямая трансляция начнётся в 19:00.

Главный тренер клуба из Рапла Арнел Дедич, дал свой комментарий к предстоящей игре: „Сверхважная игра для обеих команд. В первой игре мы могли выиграть, когда отыгрались с -18, но в результате проиграли. Тем более в течение последних нескольких минут нам приходилось играть без Обрада Томика. Предстоящую игру нам нужно начать намного лучше, чем предыдущую».

В первой игре четвертьфинальной серии в Рапла, все решилось только в овертайм, тогда хозяева выиграли со счетом 95:93.

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