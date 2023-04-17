17.04.2023, 18:02
СЕЙЧАС на Delfi TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Пярнуский клуб пытается сравнять счет в четвертьфинальной серии
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в чемпионате Эстонии по баскетболу PAF состоится вторая игра четвертьфинальной серии между пярнуским клубом „Садам“ и клубом из Рапла „Авис Утилитас“. Прямая трансляция начнётся в 19:00.
Главный тренер клуба из Рапла Арнел Дедич, дал свой комментарий к предстоящей игре: „Сверхважная игра для обеих команд. В первой игре мы могли выиграть, когда отыгрались с -18, но в результате проиграли. Тем более в течение последних нескольких минут нам приходилось играть без Обрада Томика. Предстоящую игру нам нужно начать намного лучше, чем предыдущую».