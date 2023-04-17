ВИДЕО | Женская сборная США по хоккею стала победителем чемпионата мира

Хилари Найт, оформившая хет-трик, стала героем финала. Также она в третий раз забросила победную шайбу в финале чемпионата мира — ранее она делала это в 2011 и 2017 годах.

Канада трижды вела в счете в финальном матче ЧМ, но каждый раз хоккеистки из США сравнивали счет.

Победа США прервала золотую гегемонию канадок, которые становились чемпионками мира в 2021 и 2022 годах, а в прошлом году также стали олимпийскими чемпионками.

Команда США завоевала золото чемпионата мира в десятый раз. Рекордсменом по данному показателю является сборная Канады - она побеждала на ЧМ 12 раз.

В матче за бронзу чемпионата мира-2023 сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.

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