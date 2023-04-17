17.04.2023, 16:42
Ничего не стесняется: Ивана Кнолль выложила фото топлес, и у него уже 200 тысяч лайков(1)
ФОТО: | picture alliance / firo Sportphoto
Знаменитая хорватская модель Ивана Кнолль выложили фото топлпес в своем инстаграме.
Бывшая „Мисс Хорватии“ стала особенно популярна во время ЧМ-2022 в Катаре. Она приехала поддерживать свою сборную и на каждом матче появлялась в разных откровенных нарядах.
При поддержке Иваны Хорватия завоевала бронзовые медали чемпионата.
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