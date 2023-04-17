Футбол
17.04.2023, 16:42

Ничего не стесняется: Ивана Кнолль выложила фото топлес, и у него уже 200 тысяч лайков

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Ивана Кнолль на ЧМ в Катаре
Ивана Кнолль на ЧМ в Катаре
ФОТО: Sebastian EL-SAQQA | picture alliance / firo Sportphoto

Знаменитая хорватская модель Ивана Кнолль выложили фото топлпес в своем инстаграме.

Бывшая „Мисс Хорватии“ стала особенно популярна во время ЧМ-2022 в Катаре. Она приехала поддерживать свою сборную и на каждом матче появлялась в разных откровенных нарядах.

При поддержке Иваны Хорватия завоевала бронзовые медали чемпионата.

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