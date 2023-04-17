Исполнительный директор Amserv: покупая автомобиль сейчас, рассчитывайте на срок эксплуатации 3-4 года(13)
По словам исполнительного директора занимающейся продажей автомобилей Amserv Рене Варека, ситуация на авторынке Эстонии сейчас непростая, а ситуация с автомобильным налогом, который будет введен через, год усугубляет неопределенность.
Каково текущее состояние на рынке новых автомобилей?
На авторынке царит относительно непредсказуемая ситуация. В Эстонии показатели автомобильного рынка, кажется, демонстрируют небольшой рост, но это в основном связано с тем, что предоставляющие услуги каршеринга компании приобретают автомобили, которые затем покидают Эстонию. Тем не менее, заметно, что продажи некоторых автомобильных марок увеличились, поскольку возникшие ранее разные проблемы с поставками были решены или уже решаются.
Потребитель, безусловно, стал осторожнее, и в последние месяцы выросло количество людей, которые откладывают покупку автомобиля на будущее. За последние пару месяцев новых заказов особо не прибавилось. Клиенты, получившие автомобили сегодня, заказали их около 6 месяцев назад.
Что следует учитывать сегодняшнему покупателю автомобиля?
Сегодня ситуация вообще непростая, потому что новое правительство объявило, что с 01.07.2024 будет применяться налог на автомобили, но что это будет за система налогообложения и какие автомобили будут облагаться налогом, пока неизвестно. Но в целом нынешнему покупателю автомобиля приходится учитывать, что при покупке самых популярных моделей машину приходится ждать 3-6 месяцев. Даже без роста налога цены на автомобили продолжают расти на 8-10% в год. Это связано с подорожанием сырья и запчастей, также лизинговые проценты, к сожалению, высоки и лишь немногие автопроизводители компенсируют их специальными кампаниями. Нынешним покупателям автомобилей следует считаться со сроком использования автомобиля в 3-4 года. Это связано с тем, что, по всей вероятности, 2028-2030 годы станут тем периодом, когда многие автопроизводители представят новое поколение электрических или других углеродно-нейтральных технологий, которые, безусловно, будут более современными и доступными.
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Как более высокий, чем обычно, Euribor влияет на покупателей автомобилей?
Отрицательно. Никто не хочет платить более высокие проценты, оформляя лизинг автомобиля. Так что, более высокий Euribor определенно оказывает на рынок сдерживающий эффект.
Сохранят ли подержанные автомобили в ближайшем будущем нынешний уровень цен или ожидается их снижение или рост?
Поскольку цены на новые автомобили продолжают расти, то растет и стоимость на автомобили вторичного рынка. В краткосрочной перспективе возможны различные колебания в период несколько месяцев, но долгосрочная тенденция однозначно говорит в пользу роста.
Куда движется мировая автомобильная промышленность?
Автомобильная промышленность неизбежно должна начать весьма быструю реорганизацию в связи с принятым в Евросоюзе решением разрешить с 2035 года продажу автомобилей только с нейтральным выбросом CO2. Многие производители находятся под давлением таких изменений в Европе. Toyota разработала электрические решения для своих гибридных автомобилей, также разработан водородный двигатель и все эти работы движутся вперед. Среди крупнейших мировых производителей автомобилей Toyota имеет наименьший экологический след. Зная немного „закулисье“, я убежден, что переход в электрическую эру скорее укрепит позиции Toyota на рынке автомобилей.
Насколько новость о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания влияет на покупательское поведение потребителей?
На сегодняшний день он еще не начал существенно влиять на покупательское поведение напрямую. Поскольку цены на электромобили всегда были выше средних цен на авторынке, а рост цен на электромобили в последние пару лет был более быстрым, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, то скорее сложная экономическая ситуация сдержала рост спроса. Заинтересованных много, но реальный массовый заказ электрокаров ограничен наличием машин, достаточно „кусающимися“ ценами и сложившейся на данный момент экономической конъюнктурой.
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Насколько вырос интерес эстоноземельцев к электромобилям за последние полгода?
Желающие есть, но исходя из вышесказанного, прирост заказов вырос не очень сильно.
Готова ли Эстония к приходу электромобилей?
В Эстонии по-прежнему не хватает инфраструктуры для зарядки электромобилей и наличия электричества, необходимого для зарядки автомобилей. Подготовка к 2035 году означает не только появление на улицах электромобилей, но и производство достаточного количества электроэнергии и зеленой энергии, строительство необходимых распределительных сетей, подстанций и пунктов зарядки. Сегодня в Эстонии доступна сотая часть всего, что нам нужно в 2035 году.
Есть ли что-то новое в выборе или предпочтениях покупателей автомобилей?
Покупатели все больше ценят безопасность, низкие затраты на топливо и минимальное воздействие автомобилей на окружающую среду. Приобретающий автомобиль житель Эстонии постепенно превращается из покупателя, ориентированного на удобство, в покупателя, ориентированного на необходимость.
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