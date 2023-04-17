Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы

Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении „фейков“ про российскую армию, об осуществлении деятельности „нежелательной“ организации (из-за сотрудничества с фондом „Открытая Россия“) и о „государственной измене“.

Обвинение просило приговорить политика именно к такому сроку — 25 лет лишения свободы.

Как сообщает „Медиазона“, наказание назначено путем частичного сложения сроков — семь лет по делу о „фейках“, три года по делу о „нежелательной“ организации и 18 лет по делу о „госизмене“.

Владимир Кара-Мурза отказался признать себя виновным.

Адвокаты обвиняемого рассказывали, что у политика за год, который он провел под арестом, резко ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма.

По словам адвоката Вадима Прохорова, у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия нижних конечностей — такой диагноз входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Прохоров говорил, что эта болезнь, вероятно, стала следствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

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