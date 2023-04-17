ФОТО | Движение трамваев частично приостановлено. Иностранец на автовокзале: „как мне теперь попасть на Балтийский вокзал?“

Это означает, что, например, больше нельзя без пересадок добраться из Копли и Тонди на Суур-Паала и в аэропорт. Из Копли в Тонди можно добраться на трамвае номер 6, который был запущен сегодня.

Для облегчения ситуации были добавлены и автобусные маршруты. Сегодня утром было заметно, что оповещение населения в целом прошло успешно и люди довольно легко ориентировались по альтернативному маршруту.

„Мне надо добраться из Копли в район Маяка, и раньше это было очень удобно сделать на трамвае, а теперь мне нужно ехать на трамвае до центра города, после чего пересаживаться на автобус. Это раздражает, но привыкнуть можно“, — сказал Delfi один из жителей города.

Если небольшая неразбериха и была, то возле автобусного вокзала, где на трамвайной остановке стояли люди. Один иностранец сказал Delfi, что понятия не имеет об изменениях, и отметил, что информация на инфолистке рядом с расписанием предоставлена только на эстонском языке. „Как мне теперь добраться от автовокзала до Балтийского вокзала?“ — спросил он. Выяснилось, что надо сесть на автобус номер 52, доехать до Хобуяама и пересесть на трамвай.

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