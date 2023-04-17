У бывшего бойфренда Шараповой украли часы стоимостью €70 тыс.
У болгарского теннисиста Григора Димитрова в Барселоне украли часы стоимостью €70 тысяч, сообщает Sun.
Димитров возвращался с тренировки перед турниром в Барселоне. Двое неизвестных на мотоцикле подъехали к его машине и задели наружное зеркало заднего вида. Димитров высунул руку, чтобы поправить зеркало, в этот момент с его руки сняли часы стоимостью в £62 тыс. (около €70 тыс.). Позже болгарин подал заявление в полицию, которая начала расследование, пишет РБК.
Димитрову 31 год. Он занимает 25-е место в рейтинге лучших теннисистов мира и является победителем восьми турниров под эгидой ATP в одиночном разряде.
Ранее спортсмен состоял в отношениях с экс‑первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
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