Самый идиотский футбольный финт года. Что вообще хотел сделать этот норвежец?

Пришлось разворачиваться в стиле фигурного катания, чтобы все-таки достигнуть цели. Получилось настолько эффектно, что заодно Алан еще и посадил соперника на пятую точку. „Тройной тулуп!“ — прокомментировал момент Михаил Поленов.

Судя по всему, 23-летний норвежский вингер „Леха“ Кристоффер Вельде видел в детстве финт Гатагова и захотел когда-нибудь изобразить нечто подобное. Иначе как объяснить красоту, которую он сотворил в игре против „Легии“?

Вельде побежал с мячом и ни с того ни с сего рухнул на газон, будто его срубил в подкате защитник-невидимка. А затем молниеносно встал и обыграл подбежавшего к нему противника! Чистейшая гениальность.

Завершил эпизод Кристоффер не менее эпично, пробив в лучших традициях Кержакова времен Евро-2012. Этот парень явно давно следит за российским футболом.

Многие игроки придумали трюки, ставшие культовыми: „Паненка“ Антонина Паненки, „Удар скорпиона“ Рене Игиты, „Марсельская рулетка“ Зинедина Зидана, тот же „Тройной тулуп“ Алана Гатагова.

Теперь в один ряд с этим великолепием встало „Фантомное нарушение“ Кристоффера Вельде.

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